Domenica di pulizia per i volontari affiancati dal gruppo Scout Messina 4. Si lavora in vista della consueta manifestazione “Lov Me Fest”, che per il secondo anno consecutivo si svolgerà a Villa Dante il prossimo 2 giugno. Ma non è finita qui: l'attività di recupero e pulizia proseguirà nei prossimi weekend.

Silvia De Domenico