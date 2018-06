Rometta, un video celebra la poesia e le bellezze del comune

"La, dove schivo il sole mangia le pietre". E' con questa strofa della poesia "Rometta", tratta dalla seconda edizione del libro "Amorevoli carezze d'inchiostro" di Silvia Pedrini, che si apre il video celebrativo del comune di Rometta. Un progetto nato dall'amore e la passione per il comune tirrenico, che ha già registrato numerosi consensi e non poco entusiasmo.

"Avevamo concordato delle riprese già lo scorso anno -spiega il sindaco Nicola Merlino- ma mai mi sarei aspettato un video talmente bello e suggestivo, capace di raccogliere le bellezze del nostro mare e delle nostre montagne. E' un lavoro incredibile, che porta lustro alla nostra cittadina".

Nel video a leggere le strofe di Silvia Pedrini è Roberto Bonaventura, che vanta già all'attivo diverse esperienze in ambito teatrale. Le riprese sono state effettuate da Massimiliano Floridia coadiuvato da Ivano Giovedì, in fase di Montaggio. Il brano in sottofondo, invece, è "Soli senza Sole" prodotto e composto da Roberto Bonaventura.

Un'iniziativa particolarmente interessante, che si configura come naturale proseguo di quanto già fatto dal comune in collaborazione con il gruppo folk "I Malanova" che, già qualche mese fa, avevano proposto un video musicale scegliendo il borgo di Rometta Centro come location ideale per la propria ultima fatica.

