Non è arrivato al ballottaggio per un soffio, circa 1800 voti. Antonio Saitta, candidato del centro sinistra ringrazia la coalizione "abbiamo fatto un miracolo e ha vinto la coerenza" e nega qualsiasi ipotesi di apparentamento con De Luca "non mi piace il gossip". Sul voto del 24 dice: "il voto è libero, sarà un dilemma anche per me"