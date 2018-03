Il sogno di una famiglia di Cesarò: Villa Miraglia riapre al pubblico e diventa resort. IL VIDEO

Immersa nel paesaggio innevato dei Nebrodi, Villa Miraglia riapre al territorio nella sua nuova veste di resort di lusso.

Di proprietà della Città Metropolitana di Messina, tramite procedura di avviso pubblico, la prestigiosa struttura è stata data in gestione ad una famiglia di imprenditori del cesarese, i Mazzurco.

Il loro sogno, la loro tenacia, il loro gioco di squadra con le amministrazioni, ha creato un’impresa a beneficio dell'intera comunità. L’obiettivo primario dei nuovi gestori è il rilancio turistico del Parco dei Nebrodi e l’apertura di posizioni lavorative per i giovani del luogo.

Il resort si sviluppa su 3 livelli e conta 10 lussuose suite: ognuna porta il nome di un fiore tipico dei Nebrodi, eccetto quella dedicata ai cavalli di San Fratello.

Ma lusso e comfort non sono tutto: la natura e il paesaggio innevato del parco, con i 34.000 mq di spazio esterno, regalano il resto delle emozioni.

Ad inaugurare la villa rinnovata la Città Metropolitana di Messina, la famiglia Mazzurco e tutte le amministrazioni coinvolte.



Silvia De Domenico