Zero violenza, zero tolleranza: da questo partirà il lavoro del nuovo gruppo nato per le donne vittime di abusi. 29 associazioni insieme, perchè fare rete è importante e anche continuare a parlarne. Come da anni fanno Giovanna Zizzo e Grazia Biondi, vittime in modo diverso della stessa violenza: quella ingiustificata e mortale di un uomo su una donna, di un uomo su una bambina. Ecco le loro parole: testimonianze dure e agghiaccianti di tragedie familiari.

Silvia De Domenico