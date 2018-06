Svincolo di Giostra, sarà l'ultima notte di lavori. Poi l'entrata chiuderà per un mese

Tre nuovi impalcati per anticipare di circa 80 metri l'uscita dello svincolo di Giostra. Il montaggio (NEL VIDEO) sarà completato la prossima notte, con buona pace dei residenti delle zone sottostanti, che lamentano l'impossibilità di dormire a causa dei forti rumori che comportano le lavorazioni. Da quattro notti, è obbligatoria l'uscita a Boccetta e il rientro in tangenziale a Giostra proprio per questi lavori. Il traffico cittadino ne risente in maniera limitata solo perché si tratta di limitazioni notturne.

La nuova uscita sostituirà quella attuale tra circa un anno, quando sarà pronto il primo dei due viadotti Ritiro. In questo periodo, a breve arriveranno le comunicazioni da parte del Tribunale, i residenti dovranno andar via dalle proprie case e trovare un'autonoma sistemazione, con il contributo economico che riceveranno. Al termine di questa prima fase, non servirà più il giunto provvisorio che dallo scorso 31 luglio consente l'uscita a Giostra, visto che la nuova rampa partirà dalla collinetta del viadotto Trapani ed avrà quindi una base stabile.

Proprio per i lavori di smontaggio del vecchio viadotto e di montaggio del nuovo, da dopodomani lo svincolo di Giostra sarà chiuso in entrata per quasi un mese, fino al prossimo 17 luglio. E questo sì che comporterà disagi alla viabilità, perché chi usa lo svincolo per entrare in tangenziale sarà invece costretto ad arrivare fino a Boccetta, come accadeva fino a cinque anni fa.

Si attendono novità, infine, per l'ultima uscita, quella per chi proviene da Villafranca, mai aperta nonostante necessiti di appena un mese di lavori. Il progetto è pronto, la speranza è che possa essere fruibile durante l'estate.

(Marco Ipsale)