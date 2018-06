La telefonata del Papa a De Luca era uno scherzo de "La Zanzara". IL VIDEO

"Confessiamo, amici di Messina, con Cateno abbiamo parlato già, siamo stati noi!". Lo ha detto oggi Giuseppe Cruciani, conduttore del programma di Radio 24, "La Zanzara", chiarendo ciò che era successo qualche giorno fa, quando il neo sindaco di Messina aveva annunciato di aver ricevuto la telefonata del Papa, scherzo al quale ha evidentemente abboccato.La voce era quella dell'imitatore Andro Merkù, redattore e voce del programma radiofonico.

"La Zanzara" ha anche fatto riascoltare la telefonata. "Io sono molto credente - aveva risposto De Luca al finto papa Francesco - e soprattutto cerco di mettere in pratica i principi cristiani nel senso del politico a servizio della comunità. Per me è stato fondamentale non solo questo gesto (il riferimento è alla posa dei fiori davanti alla statua della Madonna, ndr) ma anche iniziare il mio intervento di saluto e di ringraziamento alla comunità con un Padre Nostro perché ho sempre avuto la possibilità di sentire la presenza del buon Dio in tutte le mie grandi difficoltà che ho affrontato e questo mi ha consentito di resistere a tante cose".