In vendita la casa del Cirs. Raccolta fondi per acquistarla e mantenere la sede

Il Cirs da oltre trent’anni gestisce una casa famiglia che ospita donne vittime di violenza, gestanti in difficoltà e ragazze madri con i loro bambini. L’Ipab proprietaria dell’immobile ha deciso di vendere e per evitare di smantellare la struttura, con dolorosi trasferimenti, il Cirs vorrebbe acquistarla. Per riuscirsi ha avviato una campagna fundraising con lo slogan “Prova a dire Cirs”.

L’attrice e showgirl Lorella Cuccarini, nella città dello Stretto per il musical “La Regina di Ghiaccio” in scena al Teatro Vittorio Emanuele, ha voluto conoscere meglio il progetto dell’Ente e non si è sottratta all’invito rivolto dalla presidente Maria Celeste Celi e dal regista Vincenzo Tripodo per sensibilizzare i messinesi e aiutarli a comprendere meglio il senso e il fine di questa iniziativa.

L’iniziativa punta a raccogliere i fondi per comprare la casa famiglia in cui opera ormai da più di trent’anni e che l’Ipab “Asili Riuniti”, proprietaria dell’immobile, ha messo in vendita. Lorella Cuccarini fa un appello alla “generosità” dei messinesi proprio per aiutare il Cirs a raccogliere i fondi che serviranno come anticipo. A sostegno della campagna fundraising anche una serie di iniziative: dal nuovo sito internet www.cirsme.it, realizzato con la collaborazione della webmaster Cristina Izzo, dove trovare storia, novità e notizie utili su come sostenere ma anche su come farvi sostenere dall’Ente. Il Cirs infatti ha avviato un rapporto di collaborazione aprendo alle imprese le porte della Casa Famiglia e promuovendo a sua volta il marchio di enti, associazioni e aziende che sanno aggiungere valore alla propria mission con l’impegno sociale.

Intanto si è rimessa in moto anche la macchina organizzativa per i prossimi eventi di giugno. Il primo al Marina di Nettuno Yathing club Messina con la “Cena delle stelle” firmata da alcuni dei migliori chef siciliani grazie al supporto dello chef internazionale Pasquale Caliri e dello chef panetterie ‘Ambasciatore del gusto’ Francesco Arena. Infine il Tributo ad Adolfo Celi. Sarà un omaggio in parole, musica ed arte all’attore, regista e sceneggiatore italiano con una mostra, la proiezione del documentario realizzato dal figlio Leonardo, il premio intitolato al celebre “cattivo” di 007 e Sandokan. Parteciperanno attori, familiari, amici dell’attore e ospiti internazionali.