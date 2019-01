Da 7 giorni serbatoio in eternit abbandonato in via Felice Bisazza

“Si segnala la presenza da ben sette giorni, di un serbatoio in materiale eternit rotto e recante frammenti vari sul fondo ubicato presso la via F. Bisazza prospiciente l'incrocio con la Via Caldara Polidoro. Inutile sottolineare come si sia già tempestivamente allertato il comando della polizia municipale che a suo dire, avrebbe girato l'incarico a Messinambiente. Aspettiamo...”. E’ il testo della mail inviata alla mail di Tempostretto da un nostro lettore