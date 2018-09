Cade un grosso ramo a Granatari

Un grosso ramo di pino è rimasto in bilico tra una casa privata e dei cavi, sulla via Consolare Pompea, a Granatari. Se fosse caduto in strada, avrebbe potuto causare un pericolo. Sul posto la Polizia Municipale e i vigili del fuoco. La segnalazione del consigliere della VI circoscrizione Antonio Lambraio

Questa mattina ho notato un grosso ramo di un grande albero di pino che rompendosi è rimasto in bilico tra un abitazioni privata e dei cavi, vista la grossa dimensione dell'albero se fosse caduto sulla sede stradale avrebbe potuto causare seri danni ad auto in transito o a pedoni.

Ho contattato e o atteso la centrale operativa dei vigili urbani che prontamente sono intervenuti con i Vigili del fuoco.

Quel che è successo evidenzia il maggiore bisogno di sicurezza e la cura degli alberi cittadini .

Cordiali Saluti dal Consigliere del Sesto Quartiere Antonio Lambraio.