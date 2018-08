Crepe nella bretella che collega la strada statale 113 con la tangenziale

“La bretella che collega la strada statale 113 con la tangenziale si presenta con avvallamenti e crepe e crea disagi ai numerosissimi mezzi che si immettono nella suddetta per immettersi nella tangenziale per raggiungere Messina”. La denuncia è del consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che chiede la realizzazione di tutte le opere necessarie per consentire l’ingresso in sicurezza.

“Non è allarmismo, ma bisogna intervenire. Nessuno poi puoi dire io non lo sapevo”, scrive in una nota.

Biancuzzo chiede, inoltre, “la messa in sicurezza dell’incrocio, che si presenta tra l’altro in curva, con l’installazione di nuova segnaletica e forse anche di segnaletica semaforica per evitare incidenti stradali”