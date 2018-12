Frana a Scala Ritiro: un grosso cumulo di detriti ha invaso parte della carreggiata

Stamani Scala Ritiro si è svegliata con un grosso cumulo di detriti che hanno invaso parte della carreggiata impedendo persino ai bus di transitare da questa importante arteria che collega la città a diversi villaggi collinari ed all'importante struttura sanitaria ovvero il Centro Neurolesi.

A segnalare l'accaduto è il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo, contattato da diversi residenti della zona. “Secondo quanto riferito dagli stessi residenti – spiega - i soccorsi e le autorità competenti si sarebbero rifiutati di intervenire poiché il tratto in questione non sarebbe di competenza comunale bensì Anas; al momento però è presente in loco il corpo dei Carabinieri”.

Laimo afferma che, assieme ai consiglieri circoscrizionali, nel mese di ottobre, attraverso la 4a Commissione Ambiente e territorio è stato effettuato un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi, e in tale occasione era emerso che l'area presentava rischio di smottamenti. Inoltre, un breve tratto era stato privo di illuminazione, “poiché – scrive Laimo - a causa di un rimpallo di competenze territoriali addirittura sono stati tranciati i cavi o eliminato qualche palo di pubblica illuminazione rendendo ancora più rischioso il transito in quel punto”.

“Adesso però, indipendentemente dalla competenza territoriale, è di fondamentale importanza mettere in sicurezza l'area ed i residenti stessi da rischiosi smottamenti”.