Parcheggio ad “incastro” tra Via Garibaldi e Via I° Settembre. E la vergogna è servita

Auto in sosta ad incastro all'incrocio tra Via Garibaldi e Via I° Settembre. La foto è stata scattata da Franco Maricchiolo, che commenta: “ Questo è quel che succede praticamente ogni venerdì e sabato notte all'incrocio tra Via Garibaldi e Via I° Settembre. Credo che la foto si commenti da sola: se ci fosse una speciale classifica, alcuni messinesi potrebbero vantare il primato del parcheggio in 7a fila!! Ed invece, in ben altre classifiche, Messina è tra gli ultimi posti in Italia per qualità della vita, senso civico, rispetto delle istituzioni ecc.ecc. E di cosa ci meravigliamo? E se parliamo di "cervelli in fuga", questi signori devono essere partiti di corsa lasciando le loro auto incustodite...