MESSINA - Come ogni 6 gennaio, l'associazione "Amici di Edy" ha organizzato una manifestazione ciclistica in centro città per raccogliere fondi in favore della ricerca contro la distrofia di Duchenne, una rara malattia genetica che colpisce i bambini, per la quale ad oggi non esiste cura. Ricordato anche Rosario Costa, ciclista messinese scomparso a soli 14 anni in un incidente stradale