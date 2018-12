Si rinnova l'appuntamento con Babbo Natale per i bimbi del Policlinico di Messina

Come da tradizione, anche quest'anno è tornata l'iniziativa di Raimondo Burrascano che ha portato Babbo Natale e suonatori di zampogna nei Reparti di U.O. di Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Neuropsichiatria infantile, Genetica Medica, Nefrologia Pediatrica e Reparto Osservazioni Pronto Soccorso Pediatrico del Policlinico (diretti dai professori: Romeo, De Luca, Salpietro, Arrigo), donando gioia, serenità e soprattutto allegria ai bambini ricoverati all’interno della struttura.

L’iniziativa, che si ripete da 37 anni, nasce dalla quotidianità vissuta e vuole proporsi come momento di sostegno e sollievo alle famiglie che in questo periodo dell’anno sono costrette a trascorrere giorni di festa fuori casa. Saranno distribuiti doni, giochi e dolci per le diverse fasce di età;