«San Camillo aiutaci a guarire la nostra società»

Il sindaco Cateno De Luca ha partecipato alle celebrazioni in onore di San Camillo. Durante la processione, che ha preso il via alle ore 19 dalla Chiesa di viale Principe Umberto, ha portato in spalla il Simulacro del Santo.

Il corteo religioso, con presidi a cura del Corpo di Polizia Municipale, si è snodato lungo le seguenti vie: piazzale Casa di cura Cristo Re, viale Principe Umberto, via Nicotra e via Borelli, piazza XX Settembre, viale P.pe Umberto, via Adda, fondo Sterio, le vie Tevere e Carrai, fondo Tornatola .