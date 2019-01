Suppellettili abbandonate davanti alla sede della V circoscrizione

MESSINA - Davanti alla sede della V circoscrizione, da diversi giorni stazionano sul marciapiede adiacente ai cassoni della spazzatura un cumulo di vecchi materassi, frigoriferi in disuso e suppellettili di ogni genere. Ad evidenziare la situazione è il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo: "Meglio spostare quella postazione - dice -. Le fototrappole del Comune sono poche, chiediamo ai cittadini di denunciare con foto, in modo anonimo, questi incivili". Situazioni simili ad Annunziata, San Licandro, Giostra, via Palermo, circonvallazione e litoranea.