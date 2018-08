Un fortissimo temporale si è sviluppato poco dopo le 19 a Milazzo. Alla Raffineria si è accesa la candela di sicurezza perché è andato in blocco un impianto. Dalla città del capo, si è vista una fiamma sprigionarsi, che ha fatto preoccupare i cittadini. Ma, in realtà, assicurano dalla Raffineria, non c'è alcun problema di sicurezza, anzi il sistema scatta proprio per garantirla