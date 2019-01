Vandalizzata la bibliocabina di Piazza del Popolo

Nata da un'idea di Luciano Marabello per valorizzare spazi cittadini e condividere cultura, oggi la bibliocabina di Piazza del Popolo si presenta così: mensole penzolanti e libri sparpagliati per terra dentro e fuori dalla cabina. Le immagini dello scempio compiuto stanno facendo il giro sul web e cresce l’indignazione per l’ennesimi gesto inciviltà in città. L'iniziativa era stata realizzata grazie alla donazione di due cabine telefoniche da parte della Telecom, al lavoro dei prof. Cosimo Bevacqua e Guglielmo Bambino e dei loro allievi dell'istituto d'arte Basile che le avevano allestite. L’altra bibliocabina si trova vicino alla Villetta Sinopoli

L’ex presidente della IV Circoscrizione tuona su Fb: “Manifesto il mio sdegno per tutti quelli che credono di essere "toghi" (nds scaltri) ma ,consentitemi il termine, sono solo uomini di merda che rovinano la nostra città. Questa #bibliocabina l'hanno realizzata i ragazzi del Basile,donata al comune su iniziativa della IV Circoscrizione dalla Telecom e,2 anni fa, abbiamo deciso di collocarla a piazza lo Sardo/del Popolo proprio per dare un segnale di civiltà a chi quella piazza la usa come spazzatura. Adesso siete contenti? Io non mi voglio arrendere. E non lo farò”.