Il 12 settembre i test d'accesso ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie

tutto pronto per i test di ammissione ai Corsi di Laurea in Professioni sanitarie presso l’Università di Messina, che si svolgeranno domani (mercoledì 12 settembre).

Dopo i controlli preliminari sulle domande di iscrizione, sono 2154 gli studenti che sosterranno i test di ammissione. Le prove si terranno presso i locali dell’ex Facoltà di Ingegneria e di Scienze al Polo Papardo e dell’ex Facoltà di Veterinaria e di Lettere al Polo Annunziata.

L’Ateneo peloritano metterà a disposizione, gratuitamente, un servizio di bus navetta, in partenza dal terminal Metromare (al molo Luigi Rizzo, di fronte all’attracco degli aliscafi) e dal capolinea nord del tram, di fronte al Museo Regionale. Le prove inizieranno alle ore 11.

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8, muniti di documento di identità legalmente valido, della ricevuta del pagamento del contributo di € 90,00 versato per partecipare al test. Le prove si svolgeranno, contemporaneamente, in tutta Italia.

In coincidenza con i test, mercoledì 12, sarà sospesa l’attività didattica presso i Dipartimenti di Ingegneria (Polo Papardo), di Civiltà Antiche e Moderne, di Scienze Veterinarie, di Scienze Chimiche Biologiche Farmaceutiche ed Ambientali (Polo Papardo) e il Corso di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute (Polo Annunziata).

Giovedì 13 settembre si terranno le prove di accesso per il CdL in lingua inglese, di nuova attivazione, in Medicine and Surgery.