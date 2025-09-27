“16 milioni per le strade provinciali di Messina e 93”

Il senatore leghista Germanà annuncia: "Dal ministero delle Infrastrutture, con Salvini, 93 milioni in Sicilia per la sicurezza della rete viaria "

SICILIA – La manutenzione delle strade provinciali. “L’arrivo in Sicilia di oltre 93 milioni di euro, nell’ambito di un maxi provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che distribuirà risorse per 1 miliardo di euro in tutto il Paese, rappresenta l’ennesimo sostegno concreto per la nostra regione, frutto dell’impegno e dell’attenzione del ministro Matteo Salvini. Queste risorse consentiranno di migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria provinciale del nostro territorio”. Così il senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia, Nino Germanà, che ha annunciato 16 milioni per le strade provinciali di Messina.

La ripartizione dei fondi in Sicilia

In particolare, i fondi saranno così ripartiti: “Alla provincia di Agrigento 8.088.526,79 euro, alla provincia di Caltanissetta 6.259.643,74 euro, alla provincia di Catania 16.442.729,87 euro, alla provincia di Enna 5.512.581,13 euro, alla provincia di Messina 16.978.932,94 euro, alla provincia di Palermo 17.088.440,35 euro, alla provincia di Ragusa 5.715.182,20 euro, alla provincia di Siracusa 8.970.915,25 euro, alla provincia di Trapani 8.602.004,24 euro. Un investimento significativo che arriva dal Mit e che rafforza la capacità delle province di garantire infrastrutture moderne, con ricadute anche per il tessuto economico”, conclude Germanà.