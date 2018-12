Il 2 gennaio concerto di Capodanno organizzato dell'Ammi

L’AMMI sezione di Messina,il 2 gennaio al Vittorio Emanuele augurerà buon 2019 alla città con il concerto di capodanno col tenore Cristian Gravina, per l’occasione si esibiranno i medici /artisti dello show Medici in scena: Fabio Catalano Massimo Pulitanò Katia Bevacqua Elvira Marsico Cosimo Milone . Presenterà l’evento la giornalista Letizia Lucca . In questa occasione verrà consegnato il primo premio Ammi Messina al giornalista e conduttore Salvo La Rosa. L’incasso della serata verrà devoluto alla Onlus Persona Sempre che si occupa di aiutare i bambini con disabilità.