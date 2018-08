24 crediti per il concorso docenti. Dal 3 settembre le iscrizioni a Unime

L’Università di Messina ripropone la procedura di riconoscimento e/o acquisizione dei 24 cfu necessari per accedere alla formazione iniziale e ai ruoli dei docenti.

In base alle disposizioni ministeriali, i laureati potranno partecipare alla selezione per i nuovi percorsi FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) solo se in possesso di 24 cfu – acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare – nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Gli studenti iscritti ad un Corso di Studio o ad un percorso di formazione post laurea dell’Ateneo, hanno la possibilità di acquisirli gratuitamente.

Sono quattro gli ambiti disciplinari tra i quali scegliere gli insegnamenti (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche). Occorrerà possedere almeno 6 cfu in ciascuno di almeno tre dei quattro ambiti sopra descritti.