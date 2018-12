Il 31 dicembre pranzo solidale organizzato dall’Amministrazione comunale

Lunedì 31, alle ore 12.30, nell’androne di Palazzo Zanca, si terrà un “Pranzo solidale” organizzato dall’Amministrazione comunale, che in occasione delle festività natalizie apre le porte del Palazzo municipale, offrendo un pasto conviviale alle persone bisognose, ai senzatetto e a chi durante le festività affronta momenti di solitudine e fragilità.

Al pranzo, che sarà servito dai componenti l’Amministrazione comunale, il Consiglio comunale e i Consigli circoscrizionali, sono invitate a partecipare le autorità civili, militari e religiose e chiunque volesse prenderne parte, versando una quota di 50 euro, per far fronte alle spese per il pasto, gli addobbi natalizi ed i panettoni da distribuire ai partecipanti.

Per informazioni e versamento delle quote ci si può rivolgere all’ufficio di Gabinetto del Sindaco.