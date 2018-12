50 anni da giornalista: medaglia d'oro al collega Angelo Sindoni

Conferita la medaglia d’oro dell’Ordine dei Giornalisti ad Angelo Sindoni per il cinquantesimo anno di iscrizione all’Albo. La cerimonia si è svolta a conclusione dell’Assemblea dell’Assostampa, e per l’occasione erano presenti anche i familiari e la nipotina, a cui il collega Angelo Sindoni, dopo un breve intervento, ha voluto consegnare il riconoscimento ottenuto. Al collega giornalista pubblicista gli auguri della redazione di Tempostretto per l’importante riconoscimento ed il traguardo dei 50 anni d’iscrizione all’Albo.

Nel corso dell’assemblea i giornalisti della sezione di Messina hanno analizzato l’attuale momento di grave crisi per il settore e lanciato nuove proposte per rafforzare la campagna di tesseramento sindacale 2019.