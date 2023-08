Uno scontro con l'auto stasera. Sul luogo la polizia municipale

MESSINA Traffico in tilt a Spartà con lunghe file a causa di un incidente stradale intorno alle 20. Un impatto tra moto e auto sulla strada statale per cause ancora da accertare. Il motociclista è rimasto ferito e portato al Papardo con il 118.

Sul luogo c’è stata la polizia municipale. In molti hanno optato, a causa delle file, per la strada per Castanea.