A Gioiosa Marea la terza edizione de “I pensieri nascosti” tra storie, miti e leggende siciliane

Si terrà il 9 agosto ed è organizzata dalla Pro Loco locale, con il patrocinio di Regione e Comune

GIOIOSA MAREA – Tornerà il 9 agosto prossimo a Gioiosa Marea la terza edizione de “I pensieri nascosti”, manifestazioni “d’Arte” che quest’anno sarà dedicata a storie miti e leggende della Sicilia. A organizzare è ancora una volta la Pro Loco APS di Gioiosa Marea con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune.

L’evento

Due eventi in uno che si svolgeranno sulle magnifiche scalinate di via Raffaele Saggio e Via Giulio Forzano protagoniste assolute di un bel percorso sensoriale attraverso una fantastica esposizione di arti visive, figurative e artigianali e di una spettacolare rappresentazione anche sartoriale di quattro miti e leggende di Sicilia: Le Tre Ninfe, Colapesce, Mata e Grifone e la Baronessa di Carini. Miti e leggende che rappresentano una Sicilia fantastica,luogo in cui fantasia e realtà si mescolano. Crocevia di miti e leggende sacre e profane millenarie, dalle radici che affondano nelle tradizioni greche, nella religione e nelle più profonde credenze e che si nutrono dei colori e della cultura del suo popolo.

Le stiliste, interpreti sartoriali, dei miti e delle leggende raccontate, presenteranno in aggiunta e loro collezioni di moda. Nel corso della serata, arricchita da danze, tanta buona musica e sketch di cabaret, sarà raccontata la storia di Nick La Rocca, pioniere del “Jazz classico”, di origine siciliana e fondatore in America, nei primi anni del 1900 della prima band di jazz. E inoltre sarà offerta una degustazione di granite artigianali.

Lo scopo della Pro loco

L’ evento proposto dalla Pro loco ha lo scopo di mettere in risalto la creatività e la sensibilità di artisti poco noti al grande pubblico capaci però di generare a loro volta sentimenti e forme di riflessione negli spettatori presenti; la manifestazione mira a far emergere in particolare l’identità culturale locale e la sicilianità più in generale da trasmettere ai visitatori o ai turisti presenti.