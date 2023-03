A Messina arriva l'elettrofitness. Il metodo per dimagrire 3 volte più velocemente - Tempostretto

REDAZIONALE. Il centro Natur Belle di Messina si trova in via Adolfo Celi 95

REDAZIONALE – La prova costume è ormai imminente. La bella stagione è alle porte e in pochi sono preparati. E’ arrivato il momento di scoprirsi. Donne e uomini dovranno impegnarsi per presentarsi in forma. La parola d’ordine è: “Dimagrire”. La seconda è “velocemente”.

Ok, ma come?

Grazie al Vacugym! Una rivoluzionaria attrezzatura facente parte della categoria dell’elettrofitness. Le tecnologie più avanzate ormai sono sempre più addentrate anche nel mondo del fitness ci dice Valeria Pellegrino, titolare e direttrice tecnica dei prestigiosi e rinomati centri Natur Belle, dove si trova appunto il Vacugym, noto marchio internazionale di Messina, ormai punto di riferimento per i trattamenti di depilazione laser, di estetica avanzata e di dimagrimento e rimodellamento corporale, alla quale abbiamo fatto qualche domanda per saperne di più.

Ciao Valeria, voi portate sempre aria nuova nel campo della tecnologia estetica a Messina, come funziona il Vacugym?

Valeria: Ciao e benvenuti. Il Vacugym è un’attrezzatura fantastica! Io stessa lo utilizzo con costanza.

Svolge un’azione combinata effetto gravità aumentata + infrarossi + movimento fisico. Tutto questo permette di perdere minimo 1000 calorie in soli 30 minuti! Il Vacugym è composto da un semplice tapis roulant in cui andremo a camminare ma anche correre nel caso di individui più allenati o atleti. Grazie ad un potente aspiratore si verifica un sottovuoto artificiale che ,aspirandoci verso il basso, dà la sensazione di trovarci sotto gravità aumentata. Questo fa sì che i muscoli dall’addome in giù compiano uno sforzo maggio. Inoltre vi è anche la funzione degli infrarossi che portano la temperatura fino a 50° il tutto nella zona del sottovuoto dall’addome in giù permettendoci di svolgere l’attività respirando aria fresca. Gli infrarossi aumenteranno la temperatura corporea fino a 4° in più inducendo il nostro corpo a bruciare più calorie per abbassarla. Questo permette, inoltre di aumentare il metabolismo in modo esponenziale. Tutto questo mentre semplicemente camminiamo!

Come si svolge una seduta di Vacugym?

Valeria: Una sessione di allenamento con Vacu Gym dura 30 minuti e si divide in 3 fasi:

I primi cinque minuti, per adattare il corpo alle nuove condizioni ambientali, viene impostato il livello di vuoto a pochi mbar; Prevede lo svolgimento di un esercizio attivo, camminare per una durata di circa 20-25 minuti; Ultimi 5 minuti: si ritorna a condizioni di normalità riducendo il vuoto come nella posizione di partenza.

Nel caso di un normale trattamento dimagrante, la percentuale di sangue in circolo nel nostro corpo è pari al 70% nella parte superiore e al 30% in quella inferiore, motivo per cui la perdita di peso si può notare a livello di viso, spalle e seno, mentre le parti inferiori del corpo rimangono invariate. Vacu Gym mira a risolvere questo tipo di problema.

In che modo si dimagrisce più velocemente?

Valeria: In genere in 1 ora di jogging si vanno a bruciare circa 300-350 calorie. In 30 minuti di vacugym se ne vanno a bruciare oltre 1000 con una media anche di 1200-1500 in 30 minuti fino a 2500 in 45 minuti correndo. Inoltre il vacugym è super efficace per:

• l’eliminazione della cellulite e della pelle “a buccia d’arancia”.

• perdita repentina di grasso localizzato.

• miglioramento della circolazione sanguigna e del sistema linfatico.

• miglioramento dell’elasticità e della tonicità della pelle.

• eliminazione della ”sindrome dei piedi freddi”.

• trattamento delle vene varicose.

• miglioramento delle proporzioni corporee.

-Quali sono i vantaggi rispetto alla palestra?

Valeria: Una seduta di 30 minuti corrisponde a più di 3 ore di jogging o 3 sessioni di allenamento fitness in palestra! Questo riduce di 3 volte i tempi di allenamento e, quindi, di dimagrimento. Infatti è ottimo per tutti colore che non hanno tempo per allenarsi in palestra che tra spogliatoio e allenamento di impegna per circa 2 ore in cui bruceremo “solo” 300 calorie circa.

-Cosa ne pensi di questo avvento della tecnologia nel settore estetico, fitness e benessere ?

–Valeria: I macchinari che combinano tecnica vacuum a esercizio fisico e infrarossi si contraddistinguono nel campo dell’estetica e del dimagrimento per la particolare propensione ad agire in queste aree del corpo più difficili grazie ad un allenamento normale con un “esercizio di riscaldamento ed una fase di raffreddamento” comprimendo un’ora e mezza di lavoro in mezz’ora e focalizzandosi sulla parte inferiore del corpo.

Già dopo pochi trattamenti il corpo si abitua a bruciare energia più facilmente disponibile nella parte inferiore invece che in quella superiore: questo processo è chiamato “overridding“.

-Che risultati si ottengono e quante sedute occorrono per dimagrire?

-Valeria: dipende dall’obiettivo di peso da raggiungere. Molti nostri clienti grazie al vacugym hanno ottenuto perdite di peso di oltre 60 kg in soli 8 mesi.

Avete qualche foto di risultati ottenuti in stile prima-dopo?

-Valeria: certo! Noi le facciamo sempre e pubblichiamo quelle dove ci viene concesso il consenso ma ce le mandano anche i clienti da casa quando sono strafelici dei risultati ottenuti.

–Viene utilizzato solo per dimagrire? Lo utilizzano tutti? Donne ,uomini, atleti?

Valeria:- Assolutamente sì. Viene utilizzato indifferentemente da tutti e non solo da chi deve perdere peso. Da noi si allenano anche diversi atleti e atlete professionisti per velocizzare i risultati degli allenamento ma anche per recuperare fiato e tonicità muscolare dopo periodi di inattività dovuta a infortuni . Molti lo utilizzano anche in modo sporadico per rimanere semplicemente in peso forma. Ad esempio sanno di aver compiuto qualche “peccato di gola” di troppo e vengono per bruciare tutto con il vacugym. Altri invece per aumentare la massa muscolare di glutei e gambe.

–Ci sono controindicazioni?

-Valeria:- Le stesse controindicazioni che ci sono per la pratica di qualsiasi attività fisica non agonistica. Dunque non può essere utilizzato da chi soffre di gravi patologie cardiache per esempio.

-Quanto costa?

Valeria: La seduta singola e quindi sporadica ha un costo più alto ovvero di 42€. Con gli abbonamenti invece si risparmia tantissimo. Abbiamo abbonamenti mensile, trimestrale, semestrale e annuale. Sono composti da 2 sedute a settimana di 30 minuti. Ma è possibile personalizzarli anche con sedute di 45 minuti fino a 3 volte a settimana. Quello più acquistato è il trimestrale che costa 295€ con cui il costo a seduta scende a soli 12,30€. Con l’annuale addirittura si può utilizzare vacugym con meno di 50€ al mese con un costo di circa 6€ a seduta! Inoltre i clienti possono provarlo sempre a soli 15€.

-Come funziona l’iter di prenotazione?

-Valeria: Il cliente può prenotare attraverso il classico canale della chiamata telefonica al nostro recapito 090 2403667 per la sede di Messina Sud in Via Adolfo Celi 95 – Messina.

Può anche prenotare attraverso i nostri canali social Facebook e Instagram cercando naturbellemessina, e attraverso il nostro sito web grazie al quale è possibile acquistare trattamenti e cosmetici comodamente da casa oltre che a ricevere sempre fantastiche offerte.

-Valeria grazie per il tempo che ci hai dedicato.

-Valeria:- Prego e tornate a trovarci quando volete.

“Non ci resta che ammettere che la tecnologia fa sempre più passi da gigante permettendoci di vivere in modo sempre più agiato e dandoci innumerevoli vantaggi. L’allenamento di fitness classico sembra ormai acqua passata e il processo di dimagrimento, come ogni cosa in tempi odierni, trae benefici dalla tecnologia in modo efficace e sicuro. Facendo pur sempre attenzione ad affidarsi in mani esperte e specializzate come nei centri Natur Belle di Messina”.