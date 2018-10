Abc, amici dei bimbi in corsia, torna in piazza nel weekend

Ritornano puntuali come ogni anno le giornate in piazza di ABC, amici dei bimbi in corsia, l'associazione di volontariato messinese che da oltre dieci anni si impegna a rendere meno tristi le degenze dei bambini ricoverati presso il policlinico di Messina.

L'appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 ottobre (sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00, domenica dalle ore alle ore 10:00 alle ore 13:00) a piazza Cairoli.

I volontari ABC illustreranno le attività dell'associazione, che oltre ad intrattenere i piccoli degenti con giochi e letture, si occupa di migliorare la vita in corsia, con l'acquisto di nuovi arredi.

Chi vorrà potrà dare il proprio contributo con un'offerta, ricevendo in omaggio una piantina.