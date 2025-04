Acr Messina. Non ci sono i soldi per completare l’operazione, Sciotto non ha versato la sua quota

Raccolti solo 170mila euro. Per arrivare agli oltre 300mila che servivano per onorare la scadenza si aspettava una mossa dell’ex patron, lasciato solo da Aad Invest dopo le dimissioni annunciate di Alaimo

MESSINA – La mattinata dal notaio ha portato ad una sola grande novità, le dimissioni – per il momento solo annunciate – del presidente Alaimo. Per quanto riguarda l’operazione di salvataggio, che ricordiamo riguarda solo la scadenza federale della giornata odierna e non l’acquisto dell’80% delle quote di Aad Invest, invece non è stata raggiunta la quota di oltre 300mila euro attesa per saldare scadenze arretrate, stipendi e quant’altro necessario per chiudere il campionato in regola.

La cifra raccolta si aggira intorno ai 170mila euro, non sufficienti visto che l’accordo iniziale prevedeva che il notaio avrebbe fatto partire i bonifici una volta raccolta tutta la somma, altrimenti le quote sarebbero state restituite. A non aver partecipato, quando sembrava invece che la sua quota fosse scontata, è stato Pietro Sciotto. Una mossa che per l’imprenditore di Gualtieri Sicaminò avrebbe rappresentato un modo per riottenere la fidejussione da lui versata ad inizio stagione. Ma questo non è accaduto. Secondo quanto comunicato dal notaio Bernardo Maiorana, adesso le quote fin qui raccolte saranno restituite.

Risposta a metà degli imprenditori della città

All’iniziativa di Francesco Barbera, subito sostenuta dal primo cittadino Federico Basile, sembra abbiano risposto sette imprenditori peloritani che hanno in parte onorato l’impegno versando quasi tutti l’intera somma. Mancavano ancora dei soldi per dare respiro alla società, coraggio ai calciatori e una speranza ad una piazza e tantissimi tifosi che stanno vivendo momenti molto duri psicologicamente. Una risposta a metà perché Messina poteva fare sicuramente di più, ma come sempre la verità, in questo caso la colpa sta nel mezzo, perché c’è chi poteva essere più accorto nelle trattative, chi poteva muoversi prima, chi poteva mettere di più. Tante situazioni che non permettono mai a Messina città e squadra di tornare, o diventare, davvero grandi.