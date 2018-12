Addiopizzo. Alle 18.30 "Come si sta riorganizzando la mafia dopo Riina"

21 dicembre 2018

MESSINA - Alle ore 18.30, nella sede del Comitato Addiopizzo Messina in via Roosevelt n. 6, con ingresso gratuito, sarà proiettato il reportage di Sandro Ruotolo dal titolo “Come si sta riorganizzando la mafia dopo la morte di Totò Riina”; a seguire sarà offerto un aperitivo a base di prodotti di Libera Terra. Anche quest’anno è possibile sostenere Addiopizzo e le cooperative di Libera Terra, con l’acquisto di un prodotto “pizzo free” oggi e domani nella sede di via Roosevelt. Parte del ricavato sarà devoluto alla Lelat come segno di vicinanza e solidarietà a seguito dell’atto vandalico subìto nei giorni scorsi.