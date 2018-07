È stato aggiudicato il servizio per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto in matrice compatta (M.C.A.) proveniente da utenze domestiche alla Loveral s.r.l. di Patti, che lo scorso 5 luglio aveva sottoscritto la convenzione per offrire ai cittadini interessati la possibilità di effettuare la bonifica ovvero la rimozione di manufatti contenenti amianto.