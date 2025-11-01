Akademia-Costa Volpino, coach Ferrara: “Bella la reazione, la giovane età fa”

Coach Flavio Ferrara e la top scorer di Messina, Aneta Zojzi, commentano la sconfitta in conferenza stampa

MESSINA – Al termine della sfida che ha visto passare per tre set a uno al PalaRescifina Costa Volpino in casa Gruppo Formula 3 Messina si analizza la sconfitta. Così Flavio Ferrara, coach Gruppo Formula 3 Messina: “Fin qui in campionato non abbiamo fatto male, nelle terze fasi del set, anche stasera, le ragazze sono abbastanza brave ma manca qualcosa. L’impegno non è mai venuto meno, la differenza la fa la giovane età del gruppo. A volte giocare d’impulso fa perdere energie nervose. Ci sono stati errori, ma anche momenti in cui abbiamo reagito. Partiamo proprio dalla reazione avuta e dalla consapevolezza che abbiamo messo in campo tutte le nostre capacità. C’è stato molto equilibrio tra le due squadre, le ragazze hanno superato con brillantezza alcuni momenti di difficoltà. Le ragazze sono umane, abbiamo subito la sconfitta a Roma oggi sono tornate in campo. Viscioni ci aveva dato la sua disponibilità per fare l’opposto, Rastelli non si è allenata molto e oggi dico brava a tutte. Carcaces a riposo dopo l’infortunio a Roma e si spera di poterla recuperare al più presto. Al di là della situazione stiamo cercando di ottimizzare quello che sappiamo fare, gli errori nei finali di set ci stanno, l’esperienza fa la differenza”.

Aneta Zojzi, schiacciatrice Akademia Messina e top scorer dell’incontro con 24 punti: “Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, sono felice di quanto ha fatto la mia squadra e ci abbiamo sempre creduto. A volte nei momenti importanti manchiamo di esperienza. Ci metteremo a lavorare meglio in settimana in vista della prossima. Siamo entrate in campo con il cuore e mi aspettavo una sfida lottata, ci speravamo tantissimo perché volevamo giocare per Fabio (Bonafede, ndr) qui sento che si crede molto in me e non ho paura a dirlo. Spero di dare una mano e tirare fuori il meglio da noi. Come preferisco attaccare? La pipe è una delle mia palle preferite, oggi ho attaccato, oltre che da posto 4, anche da posto 2 e sono felice di aver reso anche lì. In allenamento proviamo in tutti i ruoli per essere pronta ad ogni evenienza”.



Luciano Cominetti, coach Costa Volpino: “Grandissima sorpresa essere in testa al campionato senza Simona Buffo infortunata, questa situazione ha amalgamato il gruppo. A Messina forse abbiamo visto la nostra più brutta pallavolo, oggi non abbiamo giocato bene in questo fondamentale. Oggi Grosse Scharmann non è stata efficace ma resta fondamentale per noi. Nei primi due set si era già visto che stavamo zoppicando e non abbiamo sfruttato bene il gioco al centro con il primo tempo. La ricezione non è stata all’altezza e dal mio palleggiatore chiedo sempre gioco coraggioso. Non sono contento perché ho visto nelle partite precedenti la mia squadra con altra determinazione, per vincere oggi ci voleva un gruppo che credeva nelle proprie possibilità e il nostro merito è averci creduto.