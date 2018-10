Albo dei legali del Comune. Domande entro il 29 ottobre

Sono stati riaperti i termini per l’aggiornamento dell’Albo dei legali di fiducia del Comune. I professionisti interessati, entro le ore 12 di lunedì 29 ottobre, potranno inoltrare le istanze di iscrizione all’Avvocatura comunale, esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato all’Albo Pretorio e trasmesso all’Ordine degli Avvocati di Messina. L’iscrizione è soggetta a revisione biennale e i professionisti già inseriti nell’Albo vigente, in mancanza di diversa comunicazione, sono esentati dalla presentazione di una nuova domanda. Costituiscono motivi di esclusione e/o successiva cancellazione dall’Albo la rinuncia all’incarico senza giustificato motivo; l’accertata responsabilità per gravi inadempienze; il patrocinio in giudizio, sia in proprio che per conto terzi, contro l’Ente; la mancata ed accertata puntualità e diligenza nell’assolvimento degli incarichi.