Si svolgerà mercoledì, con inizio alle 9 presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, il seminario “Alimentazione e lavoro: strategie per una corretta alimentazione del lavoratore” organizzato dalla Città Metropolitana di Messina con il patrocinio dell'Asp Azienda Ospedaliera di Messina e del Cpt Comitato paritetico territoriale di Messina. Il programma prevede gli interventi di professionisti medici dell'Asp Messina e dell'Azienda Ospedaliera Papardo che relazioneranno sul rapporto esistente tra la corretta alimentazione e le mansioni svolte dai lavoratori.

In particolare, la dr.ssa Edda Paino, dirigente medico della Spresal si soffermerà sugli obblighi e sui divieti per il mantenimento dell'igiene sul posto di lavoro. Successivamente, il dott. Filippo Noto, Tecnico della Prevenzione Sian, esporrà il Piano Regionale Integrato per il rischio di contaminazione nei luoghi di lavoro. Dopo la pausa, i lavori riprenderanno con la dr.ssa Agatapatrizia Quartarone, medico gastroenterologo dell'Azienda Ospedaliera Papardo che approfondirà il tema “malattie stress-correlate all'asse “intestino-cervello”. Quindi, interverrà la dr.ssa Viviana Natale dietista Asp di Messina sulla educazione e sulle strategie nutrizionali nei luoghi di lavoro. Chiuderà i lavori la dr.ssa Rossana Mangiapane medico psichiatra dell'Asp Messina che interverrà sui disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.