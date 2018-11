All'Istituto Minutoli "Il diabete nel mio zaino"

Domani dalle ore 9, nell’Aula Magna dell’ Istituto G. Minutoli di Messina il workshop informativo “Il diabete nel mio zaino” promosso dall’Associazione Giovani diabetici di Messina presieduta da Armando Maggiari, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, della Regione Sicilia. L’evento, che gode del patrocinio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e della Federazione Regionale diabete Sicilia, vede la presenza del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed è finalizzato ad agevolare l’inserimento degli studenti con diabete a scuola al fine di garantire ai bambini ed agli adolescenti che ne sono portatori il supporto necessario per conciliare una condotta terapeutica corretta con gli obblighi scolastici senza che intervenga alcuna forma di discriminazione. I lavori che saranno moderati da Silvana Paratore prevedono gli interventi di Claudia Ventrici, dirigente medico pediatra c/o Ospedale di Locri, Maria Pecoraro, psicologa e psicoterapeuta, Giuseppa La Monica, dietista del centro di riferimento regionale del diabete, della Maria Agosta, Responsabile dell’unità operativa UOEPSA dell’ASP di Messina e del Presidente A.G.D. Messina Armando Maggiari.