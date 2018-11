Allagamenti in citta’: tavolo tecnico a Palazzo zanca

Alla presenza del vicesindaco, con delega ai Lavori pubblici, Salvatore Mondello e dell’assessore alla Protezione civile e Difesa del suolo Massimiliano Minutoli, ha avuto luogo a Palazzo Zanca un tavolo tecnico per affrontare le problematiche legate agli allagamenti che si verificano ad ogni evento meteorico in vari punti della città. Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato il dirigente Antonio Amato e Vito Leotta per l’area tecnica del Comune e Salvo Puccio insieme all’ingegnere Natale Cucè per l’Amam, si è concordata la necessità di istituire un gruppo di lavoro permanente per la verifica di ogni singolo sito oggetto di allagamenti e per la valutazione delle azioni da intraprendere per una risoluzione definitiva. Il tavolo si è aggiornato a martedì 4 dicembre, alle ore 15, per la formalizzazione dei soggetti componenti il gruppo di lavoro.