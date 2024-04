Aloha Village, la prima struttura ricettiva per cani a Messina

Redazionale

Nella splendida cornice di Ganzirri, sta per essere inaugurata la prima struttura ricettiva per cani di Messina. Un luogo ameno e ideale, realizzato per soddisfare le più varie esigenze dei cani ospiti, e dei loro umani di riferimento.

“Aloha Village” potrà essere utilizzata come pensione diurna da chi, per esempio, deve rimanere fuori tutta la giornata, per lavoro e impegni vari, e desidera lasciare il suo amico a quattro zampe in un luogo sicuro e accogliente, dove possa mangiare, giocare e riposare in serenità.

Ma è anche pensione notturna tranquilla e sicura, per chi dovesse viaggiare senza “Fido” e volesse affidarlo alle cure, attente ed esperte, del personale della struttura. All’esterno, una splendida piscina, alternativa al mare, potrà far rilassare, divertire e socializzare i cani e i loro umani di riferimento, ed insieme potranno passare giornate di svago e relax.

I molti servizi proposti da “Aloha Village” non finiscono qui: la struttura, infatti, dispone anche di appartamentini arredati e confortevoli, dà quindi l’opportunità di soggiornare al suo interno e, in esclusiva verificando la disponibilità in anticipo, di organizzare feste per gli amici a quattro zampe, ma anche ricevimenti veri e propri per chi vorrà festeggiare compleanni, lauree ed altri eventi privati.

Per una corretta gestione e sicurezza di tutti, l’ingresso alla struttura sarà possibile solo su prenotazione, via mail, all’indirizzo aloha.village7@gmail.com o telefonando al numero 340 6640405.

L’inaugurazione di “Aloha Village”, che sta già ottenendo numerose visualizzazioni e richieste sulla pagina ufficiale Facebook e sui canali Instragram e Google, è prevista tra qualche giorno presso la villa in Via Pozzicello 139, Ganzirri.