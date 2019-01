Alternanza scuola lavoro, i progetti dell'Università di Messina

24 gennaio 2019

MESSINA - L’Università di Messina ha totalmente rinnovato il suo catalogo dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, adesso totalmente digitale. E' disponibile all’interno della sezione Scuole sul sito Cop Unime. Le attività variano dall’area scientifica (laboratorio chimico e farmaceutico, prevenzione del rischio sismico, internet delle cose, realizzazione di un museo matematico), a quella giuridica ed economica (pari opportunità ed uguaglianza di genere, azienda digitale, professioni legali) ed umanistica (ricerca sociale, archivistica e bibliografica). I docenti ed i dirigenti scolastici interessati, semplicemente cliccando sul modulo di adesione presente all’interno del catalogo, potranno inviare la propria candidatura alla struttura proponente.

Gli alunni delle classi III B e IV A e IV B del corso Trasporti e Logistica-Nautico, dell’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo si sono imbarcati sulla nave della Grimaldi Lines “Zeus Palace” per partecipare ad un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, sulla tratta Civitavecchia - Barcelona, per 40 ore andata e ritorno, dopo una sosta di un giorno nella città catalana. Gli alunni, assistiti dai professori Giuseppe Meo e Bartolomeo Bruno, hanno avuto l’occasione di familiarizzare e utilizzare le apparecchiature di bordo, di approfondire la conoscenza delle carte e delle pubblicazioni nautiche e pianificazione della navigazione, usare l’inglese tecnico con specifica applicazione in campo marittimo, mettendo in pratica le competenze acquisite a scuola attraverso un percorso formativo di alto livello.