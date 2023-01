"Alto rischio per i pedoni sul viale D'Alcontres" - Tempostretto

La segnalazione: "Chi cammina è costretto a utizzare le carreggiate stradalI"

MESSINA – Segnala un lettore al numero +39 366 872 6275: “C’è una situazione ad alto rischio per i pedoni causata dalle scelte nella gestione del cantiere stradale sul viale D’Alcontres. Dopo mesi di disagio accettabile per i pedoni, che a causa dei lavori in corso potevano usufruire di un solo marciapiede del viale, da diversi giorni in un tratto del viale, con corsie ridotte dai lavori, ora chi cammina è costretto a utizzare le carreggiate stradali”.

“Un intenso flusso di pedoni”

Aggiunge il lettore: “Si tenga conto che, essendoci nell’area interessata sia il polo universitario sia l’ospedale Papardo, il flusso di pedoni è abbastanza intenso. Nel tratto interessato non è stata prevista alcuna possibilità di percorso pedonale lungo il viale in assenza di rischi gravissimi”.