Villaggio Torre Faro, a distanza di un mese dall'ultimo albero caduto a Granatari, la storia si ripete. Un altro albero viene sradicato al capolinea dell'autobus in Via Circuito mettendo in pericolo utenti e passanti e ostacolando il normale transito. Lo segnala il consigliere della VI circoscrizione Antonio Lambraio che ribadisce la necessità di un immediato intervento di potatura degli alberi a rischio schianto nel Villaggio di Torre Faro.