Amam: Cgil, Cisl e Uil scrivono al prefetto "Il nuovo Cda non ci ha convocati"

La Filctem Cgil, la Femca Cisl e la Uiltec Uil scrivono al prefetto in merito alla mancata convocazione da parte del neo Cda dell'Amam, nonostante la richiesta inoltrata il 6 agosto per discutere delle condizioni dell'ente, per garantire il servizio alla città e per affrontare gli impegni fissati dalla delibera dell'ATI, e dell’imminente scadenza dei contratti di lavoro a termine.

Da allora non è pervenuta però alcuna convocazione da qui la lettera dei sindacati : "Vi invitiamo pertanto ancora una volta a non disattendere a quanto previsto dalla normativa e dal contratto di categoria e ad aderire finalmente alla nostra richiesta, scongiurando così il ricorso ad azioni di protesta che a quel punto si renderebbero purtroppo necessarie.