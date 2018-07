VIDEO Taormina. Rifiuti, operazione 30%: scongiurare conseguenze traumatiche

TAORMINA. Corsa contro il tempo per superare al più presto la soglia del 30% di differenziata in modo da scongiurare commissariamento e trasporto dei rifiuti all’estero, con le conseguenze che ciò comporta soprattutto sotto il profilo economico. L’Amministrazione comunale, insediatasi a metà giugno, si è rimboccata le maniche.

Si parte con la raccolta porta a porta a pieno regime nelle frazioni Mazzeo e Trappitello (solo quest’ultima fa la metà della popolazione taorminese) e da lunedì 3 settembre, annuncia

il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Enzo Scibilia, saranno rimossi i cassonetti. Taormina per quanto concerne la differenziata è al momento al 19,50%. “Ci sono le condizioni – sostiene Scibilia – per uscire dall’impasse. E non solo perché ce lo impone la legge”.

IL CALENDARIO DELLA DIFFERENZIATA

Presto sarà distribuito il calendario di raccolta: lunedì, giovedì e sabato la frazione organica umida; martedì carta e cartone; mercoledì rifiuti indifferenziati residuali; venerdì vetro, plastica e lattine. Nei giorni scorsi il Tar ha sospeso l’effetto della decadenza previsto dall’ordinanza della Regione per i Comuni che non giungono al 30% di differenziata, nel caso in cui non avessero individuato entro il 31 luglio una ditta per il trasporto dei rifiuti fuori dalla Sicilia. La tensione tra i sindaci e il Governo regionale si è allentata. Una sorta di tregua estiva. Ma non c’è tempo da perdere.