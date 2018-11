Amministratori di condominio, targhe con i propri dati o sanzioni

Il consiglio della IV Circoscrizione ha votato una delibera per richiede all’Amministrazione comunale di prevedere , attraverso lo strumento del regolamento comunale, una disciplina specifica per l’applicazione di misure sanzionatorie nei confronti degli amministratori di condominio e, più in generale, dei soggetti inadempienti rispetto all’obbligo sancito dal comma 5 dell’art. 1129 C.C.

Il succitato articolo pone l’obbligo per gli amministratori di condominio di affiggere all’esterno dei palazzi una targa contenente i propri dati anagrafici e i recapiti. L’affissione delle targhe costituisce un obbligo il cui adempimento è funzionale alla tutela dei cittadini, sia in termini di ordine pubblico e sicurezza, sia in termini di garanzia di tempestivi interventi in caso di incidenti o di calamità, si pensi, ad esempio, al caso di danno cagionato a terzi da una parte comune dell’edificio, nel qual caso, il danneggiato avrebbe l’opportunità di conoscere immediatamente i dati e le generalità del soggetto che rappresenta legalmente lo stabile.

Molti comuni italiani già dal 2013 hanno varato regolamenti in merito, prevedendo sanzioni per gli amministratori inadempienti.