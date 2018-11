In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nell'ambito dell'azione preventiva ed informativa, il Centro Socio Educativo "Il Mosaico" di Giostra, gestito dalla Coop Sociale Azione Sociale ha organizzato un incontro "L'amore non fa rima con dolore".

L'iniziativa nasce dalla volontà del centro di attivare percorsi di sensibilizzazione sulla violenza di genere sugli adolescenti e sulle famiglie dei minori che frequentano il centro, al fine di prevenire comportamenti violenti tra i giovani, informare sulle risorse presenti sul territorio che possono aiutare le vittime di violenza, educare alla parità, partendo dal riconoscimento e dall'accettazione delle diversità.

L'evento si terrà domani, giovedì 22 novembre 2018 alle h 17 presso i locali del nostro centro, in rione Santa Chiara, Fondo Basile, Giostra.

Interverranno operatrici del Cedav onlus (coordinatrice del gruppo scuola Maria Portovenero e un'operatrice Veronica Famoso) e l'Assistente Sociale Valeria Mazza e l'avvocato Cettina Miasi di Una di Noi ONLUS. La moderatrice dell'incontro sarà la dottoressa Maria Debora Colicchia psicologa coordinatrice area minori della Cooperativa Sociale Azione Sociale.

Si tratterà la purtroppo attuale tematica del femminicidio come un fenomeno, purtroppo, del nostro tempo, che racchiude in sé elementi di complessità, disordine e confusione. Un problema sanitario e sociale di dimensioni epidemiche, universalmente presente e in ogni area del globo e che persino in un'epoca che si professa civilizzata come la nostra, sta raggiungendo dimensioni che definire barbariche è poco, in quanto è oggi ormai una delle più estese violazioni dei diritti umani.

E poi, concluderemo con due testimonianze: Vera Squadrito, mamma di Giordana uccisa a 20 anni con 48 coltellate dall'ex fidanzato, tre anni fa e Giovanna Zizzo, mamma di Laura uccisa dal padre per vendetta a soli 12 anni, quattro anni fa.