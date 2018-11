Ancora disagi, nel V quartiere si temono pericoli igienico-sanitari

Nonostante da due giorni si è messa in moto la macchina per riportare ad uno stato di decoro le vie cittadine, tante purtroppo sono le zone totalmente invase da immondizia.

Lancia un grido d'allarme il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo, il quale afferma che troppe zone residenziali sono ancora in condizioni pessime, cumuli e cumuli di spazzatura invadono i marciapiedi e non permettono nemmeno il transito pedonale; perdipiù prosegue Laimo, il rischio igienico sanitario ed ambientale è elevatissimo: da queste montagne di immondizia si sprigionano odori nauseabondi ed in diverse zone i ratti pullulano in mezzo all'immondizia.

Occorre immediatamente rimuovere il tal quale e procedere ad una totale sanificazione di cassonetti e marciapiedi ove risiede immondizia di ogni genere.

Tante le zone appunto lasciate ancora al totale abbandono: Viale Regina Elena e Margherita, Via Palermo, Viale Giostra, Viale Annunziata comprese le contrade), Villaggio Matteotti, Viale della Libertà, San Michele, ove in quest'ultimo luogo le forti piogge degli ultimi giorni, hanno fatto sì che immondizia e sporcizia di ogni in genere ha invaso addirittura le carreggiate di marcia.