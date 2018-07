Architetti, consegnati attestati corso di formazione consulenti tecnici d'uffcio

Sono stati consegnati nella sede dell'Ordine degli architetti, gli attestati per il corso di formazione di consulenti tecnici d'uffcio nei procedimenti civili e penali., organizzato in collaborazione e sinergia con l’ordine degli avvocati e il Collegio dei geometri. All'evento hanno preso parte il presidente dell’ordine degli Architetti Pino Falzea, il presidente dell’ordine degli Avvocati Vincenzo Ciraolo, il magistrato della II Sez.civile del Tribunale di Messina e relatore del corso Danilo Maffa, il tutor Gabriella Vaccaro e la vicepresidente con delega alla Formazione dell'ordine degli architetti Anna Carulli. Assente, per motivi di lavoro, il coordinatore scientifico, l'ingegnere Giuseppe Furrer.