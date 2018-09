L'arte abbraccia la Camera di Commercio: mostre di Marck Art e Adele Mondello nel week end

Sabato 15 settembre, dalle ore 18, presso la Sala della Borsa della Camera di Commercio di Messina, nell’ambito di “Notte d’Arte” - il progetto ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Impronte Messina" presieduta da Marisa Arena – verrà allestita l’esposizione di pittura contemporanea “L’Arte abbraccia la Camera di Commercio” con le opere dell’artista internazionale Marck Art e la presentazione al pubblico della giovane messinese Adele Mondello.

Una pregevole iniziativa ideata dal consigliere della ConfCommercio Messina, Francesco Crescenti che ha avuto il pieno appoggio del presidente ConfCommercio Messina, Carmelo Picciotto, da sempre attento “alla valorizzazione delle eccellenze artistiche espresse sul territorio. La tutela e la difesa del capitale umano non è solo una scommessa ma una vera e propria necessità – conclude Picciotto - trattandosi delle risorse su cui si ergerà l’avvenire della nostra amata città metropolitana”.

La serata sarà guidata dall’intervento del giovane critico d’arte, Andrea Italiano che guiderà i visitatori in un percorso autoriale. “Adele Mondello – afferma Francesco Crescenti – esprime una pittura particolare frutto dell’espressione istintiva, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Bologna ed è la nipote del celebre maestro Bruno Samperi. Invece – conclude Crescenti - Marco Urso, in arte Marck Art, proviene da Favara, si è messo in luce con il proprio stile che lo ha imposto a livello nazionale, attirando anche l’interesse di Vittorio Sgarbi. Un binario creativo che siamo lieti e orgogliosi di proporre alla città”.