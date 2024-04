Arti marziali, Memorial per ricordare il maestro Crisafulli

Il programma dell'iniziativa il 6 aprile a Messina

MESSINA – Sabato 6 aprile si terrà, dalle ore 18, presso il Palacittadella del Cus all’Annunziata, il Memorial del maestro Giuseppe Crisafulli, pioniere delle arti marziali messinesi. Organizza l’iniziativa il figlio, nonché ance lui maestro, Orazio Crisafulli.

Il Memorial sarà una manifestazione sportiva di carattere internazionale in cui due atleti peloritani disputeranno due titoli intercontinentali Wkn. Giorgia Bombara sfiderà la spagnola Rodriguez e Samuele De Francesco sfiderà l’atleta albanese Sinaj.

Saranno presenti atleti provenienti da tutto il mondo e verranno disputati anche 5 match di Mma oltre c a incontri di Muay thai e kick boxing. Si legge in un comunicato: “La serata avrà lo scopo di celebrare il ricordo di un grande maestro scomparso prematuramente e mettere in risalto i nostri atleti messinesi appartenenti a vari team della città. Si intende trascorrere una serata godendo della musica, l’arte, lo sport, l’inclusività e soprattutto tante emozioni. Presenti all’evento la dj Helen Brown, l’artista Alex Caminiti, la band FlightCase”.