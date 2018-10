Articolo Uno MDP: “Il Salva Messina sbagliato nel metodo e nel merito”

Seguiamo con attenzione l'evolversi dei lavori del Consiglio Comunale di Messina che affronta il documento di indirizzo del Sindaco De Luca, il cosiddetto "Salva Messina".

Il contenuto del documento ci preoccupa non poco. Si minacciano tagli, licenziamenti, privatizzazioni per riportare in sesto i conti del Comune e non si propone alcuna prospettiva di sviluppo per la città. Ci pare poi inaccettabile l'ennesimo ricatto al Consiglio Comunale stavolta legato alla richiesta di unanimità e il metodo del "prendere o lasciare" che ha determinato le prese di posizioni di CGIL e UIL. È irricevibile una prospettiva in cui a pagare saranno unicamente i cittadini, in termini di perdita di servizi. Si recuperi uno spirito costruttivo e si apportino le opportune modifiche al testo che non può essere non modificabile. Così in un comunicato Coordinatore Provinciale di Articolo Uno MDP Domenico Siracusano.